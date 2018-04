FMI recomenda empréstimo de US$ 200 mi ao Paraguai A equipe de gerenciamento do Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou a concessão de um empréstimo no valor de US$ 200 milhões para o Paraguai, desde que o governo consiga aprovar as reformas do orçamento e do sistema bancário no Congresso. "O Paraguai está se mobilizando para fortalecer a capacidade de sua economia para responder às turbulências econômicas que surgiram na região", afirmou o vice-diretor gerente do FMI, Shigemitsu Sugisaki, em comunicado distribuído no site do Fundo. O Paraguai tem enfrentado uma forte instabilidade no mercado financeiro, acompanhando as turbulências do Uruguai, Argentina e Brasil, e tem sido sacudido por revoltas nas ruas. Em troca da ajuda do FMI, o Paraguai concordou em reduzir seu déficit fiscal neste ano e eliminá-lo por completo no próximo ano. Sugisaki afirmou que essas medidas criarão o pilar para uma situação fiscal sustentável no médio prazo. O governo paraguaio também se comprometeu a estruturar uma legislação para fortalecer a capacidade do governo em manejar os problemas do setor bancário. O Paraguai prometeu ainda reformular o banco estatal de desenvolvimento e a burocracia do governo central, além de reestruturar seu sistema de aposentadorias. A equipe de gerenciamento do FMI vai submeter o pedido do Paraguai ao seu conselho executivo logo após a implementação das ações acertadas com o Fundo, o que, na previsão da instituição, deve ocorrer em algums semanas. O conselho do FMI entrou em recesso ontem e só retoma suas atividades no dia 26 de agosto.