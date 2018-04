FMI recomenda reforma do sistema financeiro e mais ajustes O ministério de Economia divulgiou nesta quarta-feira o comunicado emitido pelo chefe da missão do Fundo Monetário Internacional na Argentina, Anoop Singh, no qual insiste na necessidade do ajuste fiscal das províncias, no fim da lei de Falências e Concordatas e pede a reforma do sistema financeiro. Singh sugere a implementação de instrumentos de depósito de alto rendimento para restabelecer a confiança do poupador, entre outras medidas, como parte da reestruturação do sistema financeiro. Em relação à lei de Falências, ele diz que esta necessita de um reconhecimento internacional.