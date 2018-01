FMI reconhece riscos em acordo com Argentina O Fundo Monetário Internacional (FMI) reconheceu oficialmente o passo arriscado que deu ao fechar acordo com a Argentina, anunciado hoje. Depois de uma tensa reunião do Conselho de Diretores, no qual o acordo foi aprovado com abstenções, o FMI emitiu um comunicado à imprensa em que se lê: "O Fundo reconhece que diversos riscos estão associados ao programa proposto, incluindo aqueles que derivam do fato de que elementos chave das reformas fiscal e bancária, que são cruciais para a sustentabilidade, só serão formuladas numa etapa posterior". O programa aprovado tem três anos de duração, e valor de US$ 12,5 bilhões. Basicamente, trata-se de um programa para viabilizar a rolagem das dívidas da Argentina com o próprio FMI, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao longo daquele prazo.