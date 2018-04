FMI reduz previsão de crescimento para os EUA em 2007 O Fundo Monetário Internacional revisou para baixo sua estimativa de crescimento econômico para os Estados Unidos em 2007, informa nesta quinta-feira a agência de notícias Dow Jones. A previsão anterior era de um crescimento de 2,9% e foi revisada para 2,2%. Para a economia global, o FMI manteve a projeção de crescimento econômico mundial de 4,9%, com a expansão mais moderada nos EUA sendo compensada por um ritmo mais robusto do Japão e da Europa. O FMI divulgará o seu relatório "Perspectivas Econômicas Mundiais", na próxima semana. Em entrevista concedida nesta quinta, o conselheiro econômico e diretor de pesquisa do FMI, Simon Johnson, se recusou a fornecer projeções econômicas globais ou de países em particular, dizendo que "tudo será divulgado na próxima semana. Nada ficará escondido", disse em videoconferência. No relatório de setembro, o FMI tinha previsto que a economia norte-americana se desaceleraria de 3,4% em 2006 para 2,9% em 2007, em razão do esfriamento do mercado imobiliário.