FMI revê projeção para 2010 e prevê retomada nos emergentes

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê uma retomada do crescimento dos países emergentes, entre eles o Brasil, e revê para mais de 2% a expansão da economia mundial para 2010. Um dos cenários poderia ser o de um crescimento de 2,4%. Mas o FMI e toda a comunidade internacional alertam: importantes riscos ainda existem e, até que os bancos não resolvam seus problemas, uma expansão sustentável não irá ocorrer e nem haverá como comemorar por enquanto o fim da crise.

As novas projeções serão reveladas nesta terça-feira, 7, pelo FMI, que refez suas avaliações diante dos sinais positivos recebidos nos últimos meses. A avaliação será de que o fundo do poço da crise já teria sido atingindo em abril e que os países emergentes crescerão acima do que se esperava em 2009. O Brasil também poderá ter seu crescimento revisto para cima e será indicado como um dos que sairá mais rápido que os países ricos da crise.

Pelas projeções iniciais do FMI, a economia mundial teria uma queda do PIB de 1,3% neste ano. Para 2010, a alta seria de 1,9%. Já o Brasil em 2009 teria uma queda que acompanharia a média mundial, de 1,3%.