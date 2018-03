FMI revisa índice de crescimento dos mais desenvolvidos O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduzirá os índices de crescimento global das economias mais desenvolvidas à 2% em 2003, contra os 2,5% divulgados em setembro do ano passado, e fará prognósticos do impacto econômico de uma guerra longa no Iraque, que poderá ser responsável pela redução de 2% no crescimento mundial. Os dados foram divulgados pelo jornal alemão Handelsblatt, na edição desta terça-feira, e deverão ser anunciados pelo Fundo no dia 9 de abril, na ocasião do "World Economic Outlook". O FMI indica "graves consequências econômicas" em caso de conflito bélico a longo prazo, estimando que uma guerra poderá cortar em dois pontos, ou mais, o crescimento mundial. As novas previsões do Fundo revelam, sobretudo, uma redução drástica para a zona do euro (países da UE, exceto Reino Unido, Suécia e Dinamarca) de 1,3% este ano (contra 2,3% previstos no outuno) e 2,4% para o próximo ano, enquanto mantém os índices para os Estados Unidos. O crescimento norte-americano deverá ficar em torno de 2,4% este ano, contra os 2,6% previstos em setembro, e subir a 3,9% em 2004. A Europa está parada por conta da Alemanha, a primeira economia do bloco. O FMI revisou em baixa o crescimento do Produto Interno Bruto (PBI) alemão, que não deve passar dos 0,7% este ano, contra uma estimativa anterior de 2%. A França fica em melhor posição, mas vê seu crescimento baixar de 2,3% a 1,4%. O diretor geral do Fundo, Horst Kohler, em seu discurso feito em Madri, nesta terça-feira, disse que a instituição espera este ano um crescimento mundial que não ultrapsse o nível dos 3% do ano passado. Para a Zona Euro, o FMI está mais otimista do que o Banco Central Europeu (BCE), que em suas novas estimações prevê crescimento somente de 1% este ano e 2% para o próximo ano. O FMI e o BCE confirmam as intenções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que deverá rever de "maneira significativa" sua previsão de crescimento de 1,8% para a zona euro em 2003. Entretanto, a Organização pretende manter os prognósticos de 2,6% para os Estados Unidos.