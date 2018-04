FMI revisa para cima crescimento do Brasil em 2007 O Brasil deverá crescer a taxas de 4,4% em 2007 e 4,2% em 2008, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI), no Relatório de Perspectivas Econômicas para 2007, divulgado nesta quarta-feira, 11. Os números de crescimento foram revisados para cima pelo Fundo ante as projeções do relatório apresentado em setembro de 2006. No relatório do ano passado, a projeção para o crescimento do País era de 4% para 2007. Para a inflação, o Fundo prevê taxa de 3,9% em 2007 e 4,3% em 2008. O superávit da conta corrente deve ficar em 0,8% do PIB em 2007 e 0,3% em 2008, segundo as estimativas no relatório. "Junto com as iniciativas para elevar o investimento, recentemente anunciadas, taxas menores de juro deverão estimular a demanda doméstica. Dados recentes sugerem que uma elevação na atividade já está em andamento", estima o FMI. O relatório divulgado destaca que a política monetária no Brasil tem sido flexibilizada substancialmente ao longo dos últimos 18 meses e, "com a inflação bem contida, haveria espaço para continuação do ciclo de flexibilização". América Latina O crescimento na América Latina deve desacelerar para 4,9% neste ano, ante taxa de 5,5% em 2006, prevê o Fundo. "O ambiente externo deve se tornar um pouco menos favorável à medida que o crescimento global tem moderação e os preços do petróleo e dos metais recuem ante os níveis de 2006", adverte o Fundo. Segundo o FMI, "esta desaceleração deve ser relativamente ampla - com Brasil e Chile como as exceções - embora o crescimento na Argentina seja projetado em 7,5%". Países e regiões que têm laços comerciais próximos com os EUA, como o México, América Central e Caribe, ou são exportadores de petróleo e metais, como Chile, Equador, Peru e Venezuela, serão bastante afetados, prevê. Por outro lado, pondera o Fundo, preços menores do petróleo beneficiarão países que não são exportadores significativos de commodities, incluindo diversos da América Central e Caribe. Ainda, "o fortalecimento dos preços de grãos deverá ajudar os exportadores de produtos agrícolas, como Brasil e Argentina". Para o México, a projeção é de crescimento de 3,4% neste ano e de 3,5% em 2008. O relatório alerta ainda que uma desaceleração maior do que a esperada nos EUA atingiria a América Latina de forma mais dura do que outras regiões. Além disso, derrapadas políticas que minem a confiança do investidor são outra fonte de preocupação para a região. O FMI cita o caso do Equador, com a preocupação dos investidores sobre a possível reestruturação da dívida externa. Emergentes Os mercados emergentes devem crescer a taxas de 7,5% em 2007 e 7,1% em 2008, projeta o FMI no relatório. Segundo o documento, os emergentes e países em desenvolvimento devem continuar crescendo a taxas fortes, ainda que em um ritmo menor do que no ano passado. "Os emergentes devem continuar tendo suporte das condições financeiras benignas no globo e dos preços de commodities, que devem permanecem em alta, apesar dos declínios recentes", estima o Fundo. Em 2006, o rápido crescimento dos emergentes e dos países em desenvolvimento foi conduzido pela China e Índia. Para a China, a projeção do FMI é de crescimento de 10% neste ano e de 9,5% em 2008. "O crescimento da China deve continuar rápido em 2007 e 2008, embora abaixo do tórrido ritmo de 2006, enquanto a economia da Índia deverá continuar crescendo rapidamente. Para este último país, o Fundo prevê crescimento de 8,4% e 7,8%, respectivamente, em 2007 e 2008. O Fundo acrescenta que os mercados emergentes enfrentam desafio de manter um ambiente macro estável enquanto avançam reformas para garantir e promover crescimento. O Fundo alerta que as "potenciais vulnerabilidades dos emergentes incluem ainda elevada relação da dívida pública em países especialmente da América Latina, rápido crescimento do empréstimo bancário e dívida pública, particularmente na Europa emergente". "O progresso nas reformas estruturais nos países emergentes tem sido irregular. A lista de itens a fazer permanece longa", alerta o organismo. Os eventos vistos entre maio e junho de 2006, durante a turbulência nos mercados emergentes, forneceram um lembrete saudável das pressões que podem ocorrer, avalia o Fundo.