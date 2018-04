FMI revisa para cima crescimento em 2010, mas prevê recuperação lenta

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima sua previsão de crescimento do PIB global em 2010 e disse que a economia mundial começa a sair da recessão, mas que a recuperação deverá ser lenta.

De acordo com um novo relatório divulgado nesta quarta-feira, a economia mundial deverá crescer 2,5% em 2010. A previsão anterior, divulgada em abril, era de 1,9%. O crescimento, segundo o Fundo, deverá ser liderado pela China e pela Índia.

Para 2009, porém, a previsão do FMI é de contração de 1,4% no PIB global

Segundo o FMI, ainda há problemas nos mercados financeiros e nos bancos e é pouco provável que os países desenvolvidos retomem o crescimento antes do segundo semestre de 2010.

"A economia global está começando a sair de uma recessão sem precedentes no período pós-guerra, mas a estabilização é desigual e a recuperação deverá ser lenta", diz o Fundo.

Sistema financeiro

O FMI afirma que a principal prioridade continua ser restaurar a saúde do sistema financeiro.

O órgão diz que os riscos ao sistema financeiro global estão menores do que os "níveis extremos identificados em abril", mas que vulnerabilidades permanecem.

"Condições financeiras melhoraram mais do que o esperado, principalmente devido à intervenção pública, e dados recentes sugerem que a taxa de declínio na atividade econômica está se reduzindo, apesar de (a redução ocorrer) em níveis diferentes conforme a região", diz o Fundo.

Segundo o FMI, as medidas adotadas por bancos centrais e governos ao redor do mundo foram bem sucedidas em estabilizar as condições financeiras dos bancos. Essas intervenções, diz o Fundo, reduziram os riscos "de outra falha sistêmica similar ao colapso do banco Lehman Brothers".