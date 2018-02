FMI revisa para cima previsão de crescimento global

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou nesta quarta-feira a previsão de crescimento da economia global para 2007, mas manteve as projeções sobre o Brasil. Segundo números divulgados em Washington, a economia global terá crescimento de 5,2% tanto neste ano como em 2008. Em abril, o Fundo havia projetado crescimento de 4,9% para ambos os anos. Para o Brasil, os números são os mesmos apresentados em abril: 4,4%, em 2007, e 4,2%, em 2008. O relatório cita o crescimento acelerado de China, Índia e Rússia nos primeiros meses deste ano e afirma que a economia americana pode estar voltando a se aquecer. A projeção de crescimento da China para 2007 aumentou de 10% para 11,2%. Pela primeira vez, o país assume a liderança com fator indutor no crescimento global. "Com redução eo crescimento nos Estados Unidos, a China será o maior contribuinte para o crescimento global", afirmou o diretor da pesquisa conduzida pelo FMI, Charles Collyns. China, Rússia e Índia representam mais da metade da projeção de aumento de 5,2% na economia global, segundo o FMI. Mas ainda há riscos pela frente, de acordo com o Fundo, com pressões inflacionárias, sobretudo no setor de energia. Além disso, há maior chance de os bancos centrais aumentarem os juros, em comparação com o cenário divulgado em abril. A projeção de crescimento na área do euro também teve aumento de 2,3% para 2,6% desde abril. Nos Estados Unidos, houve redução da projeção de crescimento para 2007: de 2,2%, em abril, para 2% agora. A projeção para 2008 (2,8%) foi mantida. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.