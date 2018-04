FMI se dispõe a receber Lenicov, diz porta-voz O Fundo Monetário Internacional disse hoje que está "sempre disponível para receber" o ministro de Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, "o dia que queira vir a ver-nos em nossa sede de Washington", afirmou o porta-voz do FMI para a América Latina, Francisco Baker. A informação é do site do jornal Âmbito Financeiro, que diz ainda que o vice-ministro de Economia, Jorge Todesca, informou a chegada de uma missão negociadora do FMI no final deste mês. Ele esclareceu que os técnicos da missão iniciada hoje não têm nenhum mandato negociador. Trata-se de uma missão "técnica que analisará somente a estrutura do mercado financeiro". Leia o especial