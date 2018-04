FMI se diz "firmemente comprometido" em ajudar a Argentina O FMI está "firmemente comprometido" a ajudar a Argentina a encontrar uma forma de sair de sua crise, mas o país deve controlar a inflação e reduzir os gastos das províncias, diz uma nota divulgada pela missão do Fundo que se encontra em Buenos Aires. A missão do FMI está na Argentina desde o dia 1º para negociar um acordo para que o país volte a ter acesso ao programa de crédito existente de US$ 22 bilhões e possa obter um novo empréstimo da instituição. As informações são da Dow Jones.