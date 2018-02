FMI: taxar bancos 'não tem nada a ver' com IOF A taxa sobre o setor financeiro cogitada pelo G-20 em Saint Andrews não tem qualquer relação com os 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) que o Ministério da Fazenda passou a cobrar sobre o capital de curto prazo que ingressa no país. A ressalva foi feita à Agência Estado pelo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, que mais uma vez questionou a eficiência da iniciativa brasileira.