FMI vai errar previsão para PIB do Brasil, diz Bernardo

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse nesta quinta-feira, 26, que o Fundo Monetário Internacional (FMI) "vai errar de novo" na sua projeção de crescimento da economia brasileira, este ano. Na quarta, o FMI divulgou a revisão do relatório Perspectiva Econômica Global e manteve a projeção de crescimento do PIB brasileiro em 4,4%, em 2007. Bernardo chegou nesta manhã ao Ministério da Fazenda, para participar da reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN). Pouco antes havia chegado o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que não quis dar entrevista.