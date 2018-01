FMI vai esperar medidas de Temer para elaborar relatório sobre o Brasil

NOVA YORK - O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai esperar o avanço das medidas do governo de Michel Temer antes de divulgar o relatório Artigo IV do Brasil, o principal documento dos países membros da instituição, elaborado uma vez por ano.

De acordo com um porta-voz do Fundo, William Murray, há uma série de coisas acontecendo no Brasil neste momento e o FMI está analisando a situação e vai esperar os desdobramentos. Por isso, não há uma data definida para a publicação do Artigo IV, que depende da aprovação de cada país.

Para elaborar o relatório, que faz uma análise de indicadores macroeconômicos e traz recomendações de políticas econômicas, os técnicos do FMI se reúnem com membros do governo dos países que são membros da instituição.

O FMI chegou a ter problemas com o governo brasileiro em 2013, na gestão do ministro Guido Mantega na Fazenda. A equipe econômica não concordou com algumas conclusões do Artigo IV, o que fez adiar a publicação. Inicialmente o FMI divulgou um documento com apenas três páginas em agosto daquele ano, recomendando que o governo de Dilma Rousseff reduzisse o uso de bancos públicos para estimular o crédito. O relatório final acabou sendo divulgado no final de outubro.

O documento do ano passado foi divulgado em abril e ressaltou a necessidade de o Brasil ajustar as contas fiscais e fazer reformas estruturais. O relatório também reduziu as previsões de crescimento do país, mas elogiou na época as propostas do então ministro da Fazenda, Joaquim Levy, para fazer um ajuste fiscal no País.