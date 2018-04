FMI vai rever para cima as projeções para o PIB mundial O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai rever para cima o crescimento mundial e diz que os principais países emergentes, entre eles o Brasil, poderão ser os primeiros a sair da crise. Para 2010, a nova projeção é de expansão global acima de 2%. Em um dos cenários, o crescimento poderia chegar a 2,4%. Mas o FMI e toda a comunidade internacional alertam: a recessão não terminou, importantes riscos ainda existem e, até que os bancos não resolvam seus problemas de ativos podres, uma expansão sustentável não vai ocorrer. O FMI também adverte que o grau de alavancagem da economia mundial será menor e os fluxos internacionais de capital continuarão caindo. As novas projeções serão reveladas hoje pelo FMI, que refez suas avaliações diante dos sinais positivos recebidos nos últimos meses. A avaliação será de que o fundo do poço da crise já teria sido atingindo em abril e alguns países emergentes crescerão acima do que se esperava em 2009. O Brasil também poderá ter seu crescimento revisto para cima e será indicado como um dos que sairão mais rápido da crise que os países ricos. Pelas projeções iniciais do FMI, a economia mundial teria queda do PIB de 1,3% neste ano. Para 2010, a alta seria de 1,9%. Já o Brasil em 2009 teria uma queda que acompanharia a média mundial, de 1,3%. Para o brasileiro Murilo Portugal, vice-diretor-gerente do FMI, a nova projeção para 2009 será praticamente a mesma já estimada. Mas, segundo ele, algumas das economias emergentes já sentirão uma melhoria ainda em 2009. Ele cita apenas o caso de China e Índia, recusando-se a falar do Brasil. Pelas regras do FMI, um brasileiro não pode comentar a situação de seu país. Mas ele dá indicações de que a economia nacional será favorecida. Portugal, porém, rejeita a tese de descolamento entre países emergentes e ricos na fase de recuperação. Para o FMI, a recuperação será mais rápida para os países que dependem menos de crédito externo e não dependem apenas de exportação. Para Portugal, esse é o caso do Brasil, que pode contar com o mercado doméstico e tem o comércio externo como parcela pequena do PIB. Ele acredita que o Brasil voltaria a ter um crescimento positivo em 2010. "Em relação a 2009, a média de crescimento dos países emergentes vai melhorar um pouco. Mas os países ricos não terão melhoria. Na Europa, a situação é pior que se esperava." Para a Índia, o FMI elevará a taxa de crescimento, estipulada até agora em 6,5%. A meta do país era crescer 8%. Segundo Portugal, a taxa da China também será revista para cima diante do impacto de seu pacote de estímulo. Já em relação a 2010, o crescimento da economia mundial ficaria acima de 2%. Uma das projeções do Fundo é de 2,4%, mas a estimativa oficial será conhecida só hoje. Mais uma vez, os emergentes serão os principais responsáveis. Mas, dessa vez, os países ricos também voltariam a crescer a partir de meados do próximo ano. Apesar das novas projeções, o diretor-gerente do (FMI), Dominique Strauss-Kahn, é cauteloso e diz que a economia mundial não vai se recuperar enquanto os bancos comerciais não limparem seus balanços e lidarem com seus papéis podres. Para o FMI, a crise ainda terá um impacto profundo nos países emergentes, deixando um buraco de US$ 150 bilhões em suas contas correntes.