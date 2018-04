FMI vê contração global de 1,4% no ano e recuperação em 2010

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve quase inalterada sua projeção de contração da economia global em 2009, enquanto melhorou sua perspectiva para a recuperação em 2010. Segundo o relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), o Produto Interno Bruto (PIB) mundial deve cair 1,4% neste ano (ante previsão anterior de -1,3%). Para 2010, a previsão foi revisada para cima, de 1,9% para 2,5%.

"A economia global ainda está em recessão, mas gradualmente caminha em direção à recuperação", afirmou o conselheiro econômico do Fundo Monetário Internacional e diretor do Departamento de Pesquisa do FMI, Olivier Blanchard, durante a divulgação da revisão.

Ele afirmou que o PIB mundial deverá voltar ao território positivo agora na segunda metade deste ano, com crescimento mais elevado nos emergentes. Blanchard prevê que o PIB dos países avançados deve voltar ao território positivo apenas no início ou meados de 2010.

Com esta avaliação, Blanchard reitera a visão antecipada em abril, na reunião de Primavera, de que os emergentes veriam crescimento econômico antes dos países avançados no ciclo atual. Hoje, ele acrescenta que duas forças continuam desafiando a economia mundial. "A boa notícia é que a força empurrando para baixo diminuiu. A má é que a força empurrando para cima é fraca", afirmou.

As projeções anteriores haviam sido divulgadas na reunião de Primavera do FMI, em abril deste ano. O declínio projetado para 2009, e apenas levemente alterado nesta revisão, já era classificado como "a mais profunda recessão" desde a Segunda Guerra.

Para as economias avançadas, o FMI manteve inalterada a projeção de queda do PIB em 3,8% em 2009. Para 2010, o FMI elevou a previsão de zero para um leve crescimento, de 0,6%.

Para as economias emergentes e em desenvolvimento, o Fundo rebaixou levemente, em 0,1 ponto porcentual, a projeção do PIB para 2009, de 1,6% para 1,5%. Para o próximo ano, a previsão foi revisada de 4.0% para 4,7%.

Estados Unidos

O Fundo melhorou as projeções para a economia dos EUA tanto para este ano quanto para 2010. Para 2009, o FMI projeta recuo de 2,6% do PIB, ante previsão de queda de 2,8% anunciada em abril. Para 2010, a previsão foi elevada de taxa zero para um crescimento leve de 0,8%.

De acordo com a revisão, a previsão para o PIB da zona do euro foi revisado de -4,2% para -4,8% em 2009. Para 2010, a projeção do PIB ficou praticamente estável, tendo apenas leve alteração de -0,4% para -0,3%.

Segundo o FMI, o Reino Unido também teve projeção pouco alterada, de -4,1% para -4,2% este ano. Para 2010, o Fundo elevou a estimativa de PIB de -0,4% para um leve crescimento de 0,2%.

Em 2009, o PIB da Alemanha deve ficar em -6,2%, ante projeção anterior de -5,6%. Para 2010, a projeção é de -0,6%, em comparação com -1,0% estimado anteriormente. De acordo com o FMI, o PIB do Japão deve ficar em -6,0% em comparação com a estimativa anterior de -6,2% neste ano. Para 2010, a projeção foi sensivelmente elevada, com crescimento projetado de 1,7%, ante 0,5% previsto anteriormente.

Para a França, o FMI mantém projeções inalteradas em relação às divulgações feitas em abril, indicando PIB em -3,0% em 2009 e crescimento de 0,4% em 2010.

Segundo o Fundo, o PIB da Itália ficará em -5,1% em 2009, ante -4,4% da projeção anterior. Para o próximo ano, a projeção é de -0,1%, em comparação com -0,4%.

O PIB espanhol deve ficar em -4,0% este ano, ante previsão anterior de -3,0%. Em 2010, o relatório aponta que o PIB da Espanha será de -0,8% ante número anterior de -0,7%.

O PIB do Canadá, prevê o FMI, deve ser de -2,3% em 2009, ante -2,5% projetados em abril. Para o próximo ano, a projeção é de crescimento de 1,6% ante número anterior de 1,2%.