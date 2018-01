FMI vê falso dilema entre estabilidade e crescimento O diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) para as Américas, Anoop Singh, disse na quarta-feira em Nova York que "a agenda prescrita para a estabilidade macroeconômica na América Latina é a mesma para o crescimento e o combate à pobreza." "Contudo, freqüentemente elas são retratadas como programas opostos", acrescentou, referindo-se ao debate entre as escolas econômicas desenvolvimentista e monetarista. Singh foi um dos palestrantes da conferência "América Latina 2007: Previsões Econômicas, Financeiras e de Negócios", promovida pelo centro de pesquisas Americas Society/Council of the Americas. De acordo com o diretor do Fundo, o poder público dispõe de "alavancas que podem estimular o crescimento na região". Reformas e ajuste As alavancas propostas por Singh incluem a promoção da reforma fiscal, a realocação dos gastos do governo e a redução da rigidez do orçamento público, além de reformas trabalhistas, e de melhorias nas áreas de serviços prestados pelo governo e nos mercados de crédito. Singh propôs um cenário de crescimento sustentável de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) na América Latina. Para alcançar tal meta, que ele qualificou como "muito modesta, se comparada ao que os países asiáticos têm feito", os latino-americanos teriam que cumprir uma série de pré-condições, como obter um crescimento de 2% em produtividade e alcançar uma taxa de investimento de 24%. Singh acrescentou que tais pré-condições são "um desafio severo" para a região. Indagado sobre os países em relação aos quais se sentia mais otimista, ele elogiou a política fiscal do Chile e do México e o programa brasileiro Bolsa Família. "Este programa distribui renda para 11 milhões de famílias e se tornou um modelo internacional para gastos sociais", afirmou. "Crescimento decepcionante" Mas, ao comentar o desempenho da economia brasileira, que tem crescido a uma média anual de 1,2% em termos de PIB per capita no período 2000-2006, o economista sênior do banco Goldman Sachs, Alberto Ramos, disse que tal nível "é uma decepção absoluta, uma vez que nos últimos três anos o país vem dirigindo na ladeira abaixo." Ele se referia ao panorama econômico global, que classificou como extremamente favorável ao crescimento e à estabilização econômica. "Um cenário como esse só acontece duas ou três vezes por século, e o Brasil não tem sabido tirar proveito", acrescentou. Segundo Ramos, o Brasil continuará a ter um crescimento "medíocre" em 2007. Para ele, os principais obstáculos para a expansão econômica vão além das altas taxas de juros. "Os juros altos são apenas parte da história", disse. "Historicamente, mesmo quando teve juros mais baixos, o país não cresceu de maneira sustentável." "O investimento é um pré-requisito crucial. No Brasil, a taxa de investimento dos setores público e privado gira em torno de 20% do PIB, enquanto na China ela alcança cerca de 40% do PIB." Ramos acrescentou que a corrupção e o clima de insegurança causado pela violência urbana também desestimulam o crescimento brasileiro.