FMI vê ?passo importante? do Brasil para fim da ajuda externa No comunicado divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) hoje, sobre a aprovação da extensão do acordo com o Brasil, o diretor-gerente do Fundo, Horst Köhler, destaca que esse é um "passo importante" na estratégia do governo brasileiro de terminar de forma suave o processo contínuo de acordos de ajuda financeira ao País. Köhler também diz que a proposta de tratar o novo acordo como preventivo é "bem-vinda". De acordo com o documento, o Brasil receberá US$ 6,6 bilhões em dinheiro novo. Além disso, estará à disposição do governo brasileiro US$ 8,2 bilhões, referentes à revisão feita sobre as metas de setembro. A diretoria do Fundo aprovou também a proposta de rescalonamento dos pagamentos do Brasil ao FMI para 2005 e 2006. Na avaliação do diretor-gerente do Fundo, as políticas fiscal e monetária prudentes continuarão sendo o centro do acordo do Brasil com o Fundo. Köhler avalia que a performance do Brasil continua exemplar. "Todas as metas estabelecidas para a quinta revisão do acordo foram cumpridas", afirma. Segundo ele, a resposta dada pelo governo Lula à crise que abalava o País no início do ano foi, ao mesmo tempo, ambiciosa e corajosa. Ele cita o aumento da meta de superávit primário para as contas públicas para 4,25% do PIB, a política pró-ativa do Banco Central em trazer a inflação para as metas fixadas e o trabalho para a aprovação das reformas tributária e previdenciária. Ele destaca também que o novo acordo contempla algumas medidas estruturais, que serão tomadas pelo governo brasileiro, as quais ajudarão no processo de retomada da atividade econômica. Neste contexto, ele destaca a redução dos spreads bancários ? diferença entre as taxas de captação e os juros cobrados nos empréstimos. Atenção para a vulnerabilidade Apesar dos elogios feitos, a diretoria do Fundo deixa claro no comunicado que o Brasil ?continua vulnerável às mudanças negativas no sentimento do mercado". Entretanto, a diretoria do Fundo destaca que o governo brasileiro continua comprometido com a adoção de uma política em 2004 que buscará resolver problemas como a grande necessidade de financiamento e o baixo patamar de reservas líquidas, que hoje estão em cerca de US$ 17 bilhões. O FMI destaca que o trabalho de reestruturação da dívida mobiliária federal em 2004 seguirá o mesmo modelo adotado em 2003: redução da parcela da dívida atrelada à variação cambial e aumento da participação de títulos com correção prefixada e atrelada à índices de inflação no total da dívida. O Fundo destaca ainda que as melhorias na área de regulamentação - no âmbito dos marcos regulatórios setoriais - são um elemento importante da estratégia do governo Lula de melhoria do ambiente para negócios privados.