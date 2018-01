FMPs-Petrobrás: o que fazer agora? A partir do dia 20 de agosto, investidores que compraram ações ordinárias (ON, com direito a voto) com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio dos Fundos Mútuos de Privatização (FMP), poderão diversificar sua aplicação, sem perder o desconto de 20% sobre o valor de compra do papel. Na escolha sobre o destino destes recursos, o investidor poderá manter os recursos no FMP-Petrobrás, direcioná-los a um fundo aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a aplicação dos recursos do FGTS ou reaplicar o dinheiro na conta do FGTS. Riscos e rentabilidade Os analistas recomendam a transferência de parte dos recursos para fundos carteira livre, pois consideram que um fundo de ações formado apenas por papéis de uma única empresa é mais arriscado do que uma carteira com papéis diversificados. "Se este é o único investimento em ações, a concentração em um único papel é desaconselhável, mesmo sendo uma ação com boa perspectiva de rentabilidade", avalia o diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann. Ziegelmann destaca que, para quem já tem recursos em Bolsa e o investimento nos FMPs-Petrobrás é apenas uma das aplicações no segmento acionário, a concentração destes papéis não deixa de ser uma boa opção, já que a Petrobrás tem boas perspectivas de lucro, em função da alta do dólar. O gerente de análise de investimentos do HSBC Investment Bank Brasil, Fernando Aoad, concorda e destaca os pontos que pesam de maneira favorável para a Petrobrás: "Como a empresa recebe suas vendas em dólares, as ações da companhia oferecem certa garantia contra momentos de instabilidade nas cotações da moeda norte-americana, que muitas vezes sobem, forçando uma queda na bolsa." Ziegelmann projeta um preço-alvo para a ação ordinária da Petrobrás de R$ 78,00 em 12 meses, o que significa uma perspectiva de valorização de 37,68% em 12 meses, considerando-se que a ação terminou a terça-feira cotada a R$ 56,65 para a venda. Já o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - deve fechar o ano em 18 mil pontos, segundo ele, o que significa uma perspectiva de ganho de 30,70% em 12 meses. Os analistas consideram que a única opção não recomendada é retornar o dinheiro para a conta do FGTS, já que a rentabilidade será muito baixa - a variação da Taxa Referencial (TR) mais 3%. Segundo os analistas, a escolha também deve levar em conta a tolerância que o investidor tem ao risco e, portanto, a parcela de suas aplicações que é destinada às ações. De acordo com o diretor da BankBoston Asset Management, quanto mais próximo do período em que o resgate será feito, menor deve ser esta parcela. "Isso significa que, pensando na aposentadoria, por exemplo, um jovem no começo de sua carreira pode ter uma parcela maior, se comparado a um profissional que está prestes a se aposentar", avalia. Recomendações básicas É importante lembrar que qualquer investimento em ações não deve ter um prazo definido para resgate. Assim, mesmo que o preço das ação caia ou não alcance o preço-alvo no período estimado, o investidor poderá esperar pelo melhor momento para efetuar o resgate. Vale destacar que, se optar por transferir a aplicação para um novo fundo, o investidor não poderá movimentar seu dinheiro durante seis meses. Outro detalhe é que ele não precisa movimentar o total dos recursos, ou seja, ele pode deixar uma parte dos recursos no FMP-Petrobrás e transferir apenas uma parte. Para quem vai optar por aplicar seus recursos ou parte deles em um fundo de ações carteira livre, a escolha do gestor tem grande importância, já que dele será a responsabilidade de escolher os melhores papéis para a composição da carteira. Outro ponto que deve ser observado é a taxa de administração, pois ela reduz, todos os meses, o ganho da carteira. Veja quais são os produtos já aprovados pela CVM no link abaixo.