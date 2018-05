Focus aponta nova redução nos preços administrados

Para 2014, não houve alteração na mediana das previsões para os preços administrados, que seguiu em 4,20%, também a taxa verificada um mês antes.

Já no caso do IGP-M, o Focus identificou uma elevação considerável para as projeções de 2013, que passaram de 4,88% para 5,00%. Quatro semanas atrás estava em 4,49%. Para 2014, também foi detectado um avanço das estimativas, que passaram de 5,40% para 5,47% - um mês antes, a mediana estava em 5,28%.

Em relação ao IGP-DI, porém, houve estabilidade da mediana das previsões para 2013, com o índice permanecendo em 4,96% de uma semana para a outra. Um mês atrás, a expectativa era de uma alta de 4,60% para esse indicador. No caso de 2014, a taxa também seguiu em 5,50% em relação ao último levantamento. Há quatro semanas, estava em 5,17%.

No IPC-Fipe também houve leve aceleração das estimativas. A mediana das projeções para 2013 passou de 4,66% para 4,68% - ante 4,92% um mês atrás. Para 2014, a mediana subiu de 5,00% - taxa em que se encontrava quatro semanas antes - para 5,04%.