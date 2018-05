Focus: Cai projeção de déficit em conta corrente em 2014 Analistas do mercado financeiro promoveram leves ajustes para o déficit em conta corrente e para a dívida líquida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do próximo ano. De acordo com o relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a mediana das estimativas para o rombo das transações correntes do País em 2014 passou de US$ 79,75 bilhões para US$ 78,95 bilhões - um mês atrás estava em US$ 78,50 bilhões.