Focus: IGP-DI para 2013 sobe de 4,79% para 4,96% Se as projeções para o IPCA de 2013 recuaram esta semana, as estimativas para os indicadores de inflação no atacado aumentaram no período de acordo com a primeira divulgação do relatório de mercado Focus de julho, feita nesta segunda-feira, 08, pelo Banco Central. Para o IGP-DI de 2013, por exemplo, a mediana das previsões dos analistas passou de 4,79% para 4,96%. Há um mês, a mediana estava em 4,50% - esta é a quinta semana seguida de elevação das previsões.