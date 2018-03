FOCUS-Mercado eleva projeção de crescimento do PIB de 2010

De acordo com o documento, a previsão do mercado para a Selic no final do ano que vem foi mantida em 10,75 por cento, em linha com a estimativa da semana passada.

Da mesma forma, o prognóstico de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2010 se manteve em 4,5 por cento. A expectativa para o avanço do índice este ano passou de 4,29 por cento para 4,28 por cento.

A meta do IPCA deste ano e do próximo tem centro em 4,5 por cento e tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

A expectativa das instituições consultadas pelo BC é de que o PIB doméstico de 2009 tenha retração de 0,22 por cento, ante projeção anterior, de recuo de 0,23 por cento.