Focus reduz alta do PIB em 2013 de 2,34% para 2,31% Analistas do mercado financeiro voltaram a revisar para baixo suas projeções para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, segundo relatório de mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 15, pelo Banco Central. Esta é a nona diminuição seguida das estimativas. De acordo com o levantamento, a atividade brasileira crescerá 2,31% em 2013. Na pesquisa anterior, a projeção era de uma expansão de 2,34% e, na de quatro semanas atrás, de 2,49%.