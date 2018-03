Focus reuz previsão para PIB de 2009 de 0,21% para -0,26% O mercado financeiro piorou a projeção para o comportamento da economia brasileira em 2009 e voltou a prever queda do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano. De acordo com a pesquisa Focus divulgada há pouco pelo Banco Central, a mediana das previsões passou de uma expansão de 0,21% para uma contração de 0,26%. A piora acontece após a divulgação na semana passada de números menores que o esperado para o PIB no terceiro trimestre. Há quatro semanas, os analistas previam que a economia brasileira cresceria 0,21% em 2009. Para 2010, foi reforçada a previsão de recuperação da atividade e a estimativa de expansão do PIB melhorou de 5% para 5,03%. Há um mês, o mercado esperava crescimento de 5%.