Focus revisa inflação de 2013 pelo IPCA para 5,87%

Nas estimativas do grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções, o chamado Top 5 da pesquisa Focus, a previsão para o IPCA em 2013 no cenário de médio prazo segue em 6,09%. Para 2014, a previsão dos cinco analistas continua em 6,05%. Há um mês, o grupo apostava em altas de 5,98% para os dois períodos.

Entre todos os analistas ouvidos pelo BC, a mediana das estimativas para o IPCA em junho de 2013 subiu de 0,32% para 0,33%, acima do 0,30% previsto há quatro semanas. Para julho de 2013, segue em 0,25%. Há quatro semanas, estava em 0,30%.

Selic

A previsão para a taxa Selic no fim de 2013, que passou de 9,00% para 9,25% ao ano. Para o fim de 2014, a mediana das projeções também subiu de 9,00% para 9,25% ao ano. Há quatro semanas, as duas projeções estavam em 8,50% ao ano. A taxa Selic está hoje em 8% ao ano e foi mantida a expectativa de que suba em julho para 8,50% ao ano, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

A projeção para Selic média em 2013 subiu de 8,19% para 8,25% ao ano. Estava em 7,88% há quatro semanas. Para 2014, a taxa média subiu 9,00% para 9,14% ao ano. Estava em 8,50% há quatro semanas. Nas estimativas do grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções, o chamado Top 5 da pesquisa Focus, a previsão para a Selic no fim de 2013 no cenário de médio prazo subiu de 9,25% para 9,50% ao ano. Para o fim de 2014, a projeção também subiu de 9,25% para 9,50% ao ano. Nos dois casos, estava em 8,25% há quatro semanas.

PIB

A previsão de crescimento da economia brasileira em 2013 recuou de 2,46% para 2,40% na pesquisa Focus divulgada há pouco pelo Banco Central. Para 2014, a estimativa de expansão caiu de 3,10% para 3,00. Há quatro semanas, as projeções eram, respectivamente, de 2,77% e 3,40%. A projeção para o crescimento do setor industrial em 2013 caiu de 2,56% para 2,49%. Para 2014, economistas preveem avanço industrial de 3,20%, ante 3,10% da pesquisa anterior. Um mês antes, a Focus apontava estimativa de expansão de 2,50% para 2013 e de 3,00% em 2014 para o setor.

Analistas mantiveram ainda a previsão para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2013 e 2014 em 35%. Há quatro semanas, as projeções estavam em, respectivamente, 35% e 34,9% para esses dois anos.