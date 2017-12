Fogão Continental e geladeira Cônsul dão mais Ibope O Ibope divulgou hoje pesquisa sobre hábitos de consumo, que realiza semestralmente desde 1999. A nova rodada da pesquisa revela que 51% dos entrevistados do sexo masculino planejam adquirir uma casa, contra 49% do sexo feminino. Os dados mostram que a maior parte das mulheres (54%) prefere adquirir um apartamento. Em relação à classe econômica, o apartamento é o imóvel mais visado pela classe AB, com 58% da preferência, seguido pelo terreno (29%) e pela casa (23%). O Ibope Mídia também revelou que o brasileiro gasta mais com ligações telefônicas particulares do que de trabalho. O tempo gasto com ligações particulares (8,72 minutos) supera o das profissionais (6,76 minutos) para as ligações nacionais. Em relação às chamadas internacionais, esse tempo é de 7,72 minutos e 5,86 minutos, respectivamente. A divulgação da nova onda Target Group Index, como o Ibope intitula a pesquisa, mostrou também que, no item eletrodomésticos, o fogão Continental (25%) lidera a preferência dos brasileiros, seguido de Dako (21%), Brastemp (20%) e Cônsul (10%). O refrigerador Cônsul (32%) é o principal para o consumidor, à frente do Brastemp (27%), Eletrolux (14%) e Prosdócimo (9%). O forno microondas Brastemp (24%) é o mais lembrado, seguido do Panasonic (21%), Cônsul (7%) e LG (5%). A marca de máquina de lavar louça Brastemp (52%) tem uma margem grande vantagem em relação às concorrentes Eletrolux (10%) e Cônsul (7%).