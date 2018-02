Fogões têm reajuste entre 8% e 12% Os fogões fabricados no Brasil saem das fábricas com um aumento entre 8% e 12%, desde 1º de julho, devido a instalação obrigatória de uma válvula de segurança no forno. Essa válvula corta a saída de gás na ausência da chama, conforme informou a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônico (Eletros). Segundo a associação, a válvula torna os fogões mais seguros, eliminando a possibilidade de vazamento de gás no caso de a chama apagar acidentalmente ou não acender sem que o usuário perceba, quando forno for ligado. Os reajustes estão chegando gradativamente ao varejo e variam de acordo com o modelo. A Eletros alerta os consumidores para que verifiquem se o produto que estão comprando possuem a válvula, tendo em vista que os fogões com válvulas são vendidos ao lado dos fogões comuns.