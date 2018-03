Folha e UOL se unem em um só grupo de mídia O jornal "Folha de S. Paulo" e o portal UOL (Universo On Line), os dois de propriedade da família Frias, uniram-se para criar um único grupo de mídia informou o próprio jornal nesta terça-feira. Com a operação, a telefônica Portugal Telecom, que já era sócia minoritária do UOL, terá 21,09% de participação acionária no consórcio, tornando-se assim a primeira empresa estrangeira a ter participação direta num jornal brasileiro. Em 2002, o Congresso regulamentou a entrada de capital estrangeiro nas empresas de comunicação. Uma emenda constitucional permite a participação de estrangeiros em até 30% do capital das empresas do setor. A família Frias mantém 78,81% do capital na nova empresa, que passará a se chamar Folha-UOL S.A e, de acordo com o fato relevante, instrumento de comunicação oficial das empresas com o mercado, o jornal, passa a ser o segundo maior do grupo de comunicação do País. O grupo português está presente no Brasil no segmento de telefonia celular com a operadora Vivo, em associação com a Telefónica, da Espanha. A nova empresa Folha-UOL manterá sua participação no jornal "Valor Econômico", em associação com o grupo Globo, e também continuará sendo proprietária da Gráfica Plural, em sociedade com a americana Quad Graphics. Os ativos da nova empresa incluem ainda o jornal Agora, o site de notícias Folha Online, 50% da empresa São Paulo Distribuição e Logística (parceria com o Grupo Estado), a Folhagráfica (serviços de impressão a terceiros), o Publifolha (editora), a Agência Folha (comercializa direito de publicação de matérias e fotos) e o Datafolha (empresa de pesquisas de mercado). O presidente da Folha-UOL S.A., Luis Frias, afirmou que "a reorganização das participações do Grupo em uma única empresa visa à abertura de capital num futuro próximo. Estamos trabalhando para apresentar a melhor oportunidade para o mercado: segunda empresa do setor em tamanho, líder no que faz, dívida zerada até o final de 2005 e companhia profissionalizada."