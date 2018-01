Fonteles pede ao STF abertura de inquérito contra Meirelles O procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, protocolou hoje no Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de abertura de inquérito contra o presidente do BC, Henrique Meirelles, por suspeita de evasão de divisas. Segundo o resumo do pedido, que recebeu o número 2206, a solicitação envolve suposto "crime contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas do País e crime eleitoral". As acusações contra Meirelles têm origem na época em que ele presidiu o BankBoston. Uma das principais frentes de investigação de Fonteles envolveu empresas que teriam sido abertas pelo presidente do BC em paraísos fiscais. Essas empresas seriam controladas pela Henrique Campos Meirelles Trust e tiveram suas operações analisadas pelo procurador. Outra questão a ser analisada pelo STF ocorreu em 2001, quando Meirelles morava no exterior e, por isso, não apresentou declaração de renda à Receita Federal. No mesmo ano, contudo, ele informou à Justiça Eleitoral que morava em Goiás. Na época Meirelles se preparava para concorrer a uma cadeira de deputado federal pelo PSDB goiano. Ele foi eleito, mas renunciou ao mandato para assumir o Banco Central, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.