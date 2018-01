Fontelles pede ao STF dados sobre vida fiscal de Meirelles No pedido de abertura do inquérito protocolado ontem ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, requisita informações sobre a vida fiscal do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e de todas as empresas controladas por ele, além de documentos a serem fornecidos ao Ministério Público pelo próprio Banco Central. Fonteles confirmou hoje que o seu pedido se configura em quebra de sigilo fiscal. Ele explicou que no caso das informações a serem requisitadas ao BC não há quebra de sigilo bancário, mas apenas a requisição de cópia de processo sobre a remessa feita pela Boston Comercial Participações. O relator do pedido de Fonteles no STF será o ministro Marco Aurélio Mello. Entre os documentos a serem requisitados à Receita Federal, Fonteles pediu cópias de todas as declarações de renda desde 1996, de auditoria fiscal aberta contra Meirelles e todas as empresas por ele controladas e de todos os documentos solicitados pelos auditores fiscais ou apresentados pelo presidente do BC. Ao Banco Central, o procurador pediu cópias do processo que cuida do exame de remessas efetuadas pela empresa Boston Comercial Participações por meio do BankBoston, no valor aproximado de R$ 1,37 bilhão, e de cópia de processo em que estão envolvidas as empresas Silvânia One, e Silvânia Two e Silvânia Empreendimentos e Participações. Além disso, pede informações detalhadas ao Banco Central sobre todos os contratos de câmbio feitos desde 1996 envolvendo Meirelles e oito empresas - Silvânia Empreendimentos e Participações Ltda, Silvânia Holdings Ltda, Goiânia LTD, Silk Cotton Investiments TTD, Silvânia One e Silvânia Two LLC, Boston Administração Comercial e Empreendimentos Ltda e Boston Comercial e Participações Ltda. À seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Fonteles pede o registro e relação dos advogados do escritório Demarest e Almeida. Em relação à empresa Boston Comercial Participações Ltda, o procurador quer informações sobre o processo que correu no Conselho de Contribuintes decorrente de uma autuação pela Receita Federal no Paraná, e as cópias do processos feitos pela delegacia da Receita de São Paulo sobre compensação de tributos.