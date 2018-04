Fontes: ABN quer 35 euros por ação ou mais do Barclays O banco holandês ABN Amro quer que o britânico Barclays pague ao menos 35 euros por cada uma de suas ações, no momento em que as duas partes tentam chegar a um acordo que criaria a quinta maior instituição financeira do mundo, disseram fontes próximas ao assunto nesta terça-feira, 17. "O ABN espera alguma coisa na segunda metade dos 30 euros", disse uma fonte. As negociações exclusivas entre ABN e Barclays ficaram ameaçadas com o anúncio, na sexta-feira, de interesse de um consórcio formado por Royal Bank of Scotland, Santander e Fortis no banco holandês. O ABN Amro deve pedir mais detalhes do líder do consórcio, o Royal Bank of Scotland, sobre os planos de compra, como um preço indicativo para o negócio e a estrutura da transação. Isso antes de decidir se permitirá uma "due diligence" (investigação dos dados financeiros) sobre seus ativos para o trio de bancos, disseram fontes. O Barclays e o ABN iniciaram conversas exclusivas no dia 19 de março e o prazo para essas negociações termina na quarta-feira. Mas o período pode ser estendido, segundo fontes. Procurados, ABN e Barclays recusaram-se a fazer comentários. O ABN tem forte presença no Brasil, onde comprou os bancos Real e Sudameris.