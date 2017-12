Força avalia que queda da renda em 2003 é "triste e calamitosa" A Força Sindical avalia como "triste e calamitosa" a queda de 12,5% na renda bruta dos trabalhadores acumulada em 2003, conforme divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Os dados divulgados revelam claramente um fracasso na condução da atual política econômica do governo, que amparado por insensíveis tecnocratas, continua dando seguimento a uma nefasta estratégia que, na prática, prioriza os especuladores, penalizando a produção e o emprego", avalia em nota o presidente da central, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Ele acrescenta que os dados do IBGE mostram que o "espetáculo do crescimento, anunciado pelo governo, pode perfeitamente ser intitulado como tragédia dos trabalhadores".