Força da expansão dos EUA ainda tem de ser avaliada, diz Greenspan O presidente do Fed, Alan Greenspan, disse que o Banco Central dos EUA pode aguardar até que o processo de recuperação da economia do país esteja firme para elevar as taxas de juro, assegurando-se de que a inflação permanecerá reduzida na seqüência. Em testemunho ante o comitê econômico conjunto do Congresso norte-americano, Greenspan reforçou as expectativas de Wall Street de que o Fed não elevará as taxas de juro do país antes de agosto. Greenspan afirmou que a economia está acelerando-se, mas que a força desse movimento de recuperação ainda é incerto. "As perspectivas para a inflação em baixa e expectativas inflacionárias no período seguinte significam que o Fed terá ampla oportunidade para manter as pressões inflacionárias contidas , uma vez sustentadas; sólida expansão econômica é prevista", afirmou Greenspan. Petróleo Greenspan afirmou durante o depoimento realizado diante do comitê econômico do Congresso que o atual nível da taxa dos Federal Funds "não seguirá consistente com a manutenção da estabilidade dos preços" no futuro, sugerindo provável elevação nas taxas de juro. No entanto, acrescentou que uma elevação nas taxas de juro não é garantida no momento, já que as perspectivas da economia são incertas. A alta recente nos preços do petróleo constitui um novo perigo à recuperação, afirmou Greenspan. E permanece igualmente incerto se os gastos com consumo e com investimentos permanecerão fortes, uma vez que as empresas concluíram o replanejamento dos estoques desestruturados durante a recessão. "Algumas das forças que pesaram fortemente sobre a economia no último ano começaram a dissipar-se, mas outros fatores, como a forte elevação nos preços do petróleo, surgiram para impor novos desafios", disse Greenspan. "Em conseqüência, o curso da demanda final deverá ser monitorada de perto". Greenspan minimizou preocupações de que o inesperado fortalecimento dos preços no segmento imobiliário durante a recessão reflete uma "bolha" no mercado. As vendas de residências, disse, é muito mais onerosa do que a venda de ações, porque envolve custos relevantes de transação e o vendedor deve mover-se fisicamente quando a venda ocorre. "Portanto, enquanto o retorno no mercado de ações é superior a 100% anualmente, o retorno para os detentores de imóveis é inferior a 10% anualmente ? pouco inflamável para uma chama especulativa", disse Greenspan.