Força diz que seus metalúrgicos ganharão mais do que os da CUT A Força Sindical abriu mais uma frente de batalha na guerra que trava pela liderança do movimento sindical brasileiro. A direção da entidade divulgou hoje uma estimativa na qual prevê que os metalúrgicos ligados à Força ganharão mais na campanha salarial de emergência do que os filiados a sindicados ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT). A CUT não confirma integralmente esse cálculo. As duas centrais realizam campanha salarial fora da data-base na área metalúrgica. Segundo o cálculo da Força, feito por um técnico da subseção do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), os metalúrgicos ligados à central sindical comandada por Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, ganharão, de abril a novembro, R$ 385,00 a mais do que os ligados à CUT, braço sindical do PT. A conta é feita sobre um salário médio no Estado de R$ 700,00. Caso incorpore ao salário os 10% pedidos na campanha de emergência, o trabalhador ligado à Força Sindical ganhará, em média, R$ 70,00 a mais por mês ante o salário atual. Isso significaria R$ 560,00 no período de abril a novembro, data-base da categoria. Segundo o cálculo, os trabalhadores sob o comando da CUT ganhariam, em uma única vez, R$ 175,00 de abono por 40 horas trabalhadas. Daí a diferença de R$ 385,00. "Além da diferença, o aumento da Força será incorporado ao 13º salário e ao FGTS", dispara João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da entidade. "A Força saiu na frente", completa. Adi dos Santos Lima, presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT argumenta que o abono da categoria variará de empresa para empresa. "Tem empresa em que o cálculo será de 40 horas, mas tem empresa que terá 63 horas", diz Lima. "Além disso, quando chegar na data-base, o trabalhador da Força Sindical terá menos inflação a repor, porque já teve reposição agora. O da CUT terá reposição integral", prossegue o sindicalista da CUT. Lima diz ainda que o aumento médio de 10,26% obtido em novembro de 2002 foi incorporado pelos metalúrgicos da CUT dois meses antes do que pelos das Força. "Então já havia uma defasagem deles. Não estamos pedindo integração de aumento no salário porque isso é política de gatilho salarial, que é perigosa neste momento", afirma ele. "Nossa briga é para repor nosso poder de compra, não para ver quem ganha mais", finaliza Lima.