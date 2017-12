Força e Associação Comercial protestam contra nova tributação Líderes da Força Sindical e empresários da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) se reúnem amanhã para discutir um ato contra a Medida Provisória 232, que aumentou a base de cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda retido na fonte para os prestadores de serviços que optarem por pagar com base no lucro presumido. A reunião será realizada na sede da Associação Comercial, às 14h30, na Capital. O presidente da entidade, Guilherme Afif Domingos, e o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, estarão presentes.