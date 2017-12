Força entra com ação pela correção de 17% da tabela do IR O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, disse hoje à Agência Estado que ingressará na próxima sexta-feira, com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para exigir a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 17%. "Não estamos pedindo nem um pouco a mais e nem um pouco a menos do que a média de reajuste salarial obtida pelas categorias nesse ano. Essa será nossa última chance de corrigir a tabela esse ano", comentou. Paulinho e o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, estiveram ontem reunidos com o presidente da Câmara de Deputados, João Paulo Cunha (PT-SP), e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para solicitar o reajuste da tabela. "Não cederam nada. Então, como também não temos esperança de ganhos no Senado, vamos direto ao Supremo. Espero contar com a sensibilidade do presidente do STF, Maurício Corrêa, e dos demais ministros", contou. O sindicalista diz ter solicitado uma audiência com Corrêa, mas ainda não obteve resposta. A ação será apresentada via Confederação Nacional dos Metalúrgicos e Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria de Alimentos, ambas ligadas à Força. "O absurdo dessa história de não correção da tabela está no fato de ter sido essa uma bandeira antiga do PT e, agora que o partido chega ao poder, se nega a realiza-la", criticou. Ele acusou ainda o governo federal de usar prefeituras para pressionar a Câmara para a manutenção da alíquota máxima de 27,5% do tributo, além da continuidade dos valores máximos de dedução e mínimos de isenção. "Um absurdo o ministro Palocci dizer que as prefeituras dependem dos recursos para suas contas e os municípios pressionarem pela manutenção do imposto", opinou.