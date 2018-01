Força faz manifestação pela correção da tabela do IR A Força Sindical, segunda maior central de trabalhadores do País, realizou hoje manifestações na Grande São Paulo para cobrar do Ministério da Fazenda a correção da tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Segundo o presidente da Força, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, a tabela teria de ser corrigida em 56% se tomada a inflação desde 1996, data do último reajuste, até março de 2004. "Se conseguirmos pelo menos a correção da inflação referente ao período do governo Lula já é um avanço", afirmou Paulinho, que está em Brasília participando de seminário realizado pelo PL e, por isso, não participou das manifestações. Ele preferiu não projetar nenhum valor específico para a correção do período Lula, alegando que isso seria objeto de negociação com o próprio governo, mas defendeu o reajuste imediato da tabela para ampliação do rendimento líquido dos contribuintes. "Corrigir a tabela representa aumento de consumo e retorno aos cofres públicos, via impostos. É também injusto com os trabalhadores que tiveram a correção de seus salários pela inflação, sem aumento real, e passaram a pagar o Imposto de Renda por ter ultrapassado o limite de isenção", argumentou. "Na prática, os trabalhadores tiveram redução do seu salário líquido", alegou. Proposta O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, deverá divulgar amanhã, às 11h30, em encontro com lideranças da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a proposta do governo para correção da tabela do IRPF. Paulinho, da Força, informou que também se reuniria amanhã com Palocci para discutir a correção da tabela, mas o encontro foi suspenso "porque o ministro quer conversar primeiro com o pessoal da CUT".