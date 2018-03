Força gigantesca dos juros impede crescimento, diz Alencar O presidente em exercício José Alencar disse hoje que uma "força gigantesca age contra a política desenvolvimentista para alimentar as elevadas taxas de juros" e que o "economismo está prejudicando o País." Ao participar da abertura do 3º Congresso Brasileiro de Agribusiness, Alencar considerou um milagre o Brasil crescer com os altos custos de capital. Aplaudido pela platéia composta por empresários do setor do agronegócio, ele disse acreditar que "Deus é brasileiro, pois com todos estes fatores, a capacidade produtiva do Brasil consegue ser formidável." Segundo Alencar, é fundamental que o Brasil desamarre o dilema "de que não pode crescer por causa da inflação." Ele citou, por exemplo, que na sua empresa, a têxtil Coteminas, não trabalha economista. "Não critico os economistas, mas na minha empresa temos bons contadores e excelentes engenheiros. Talvez se tivesse algum economista, não estaria falando estas coisas para vocês", disse, arrancando mais aplausos da platéia.