Força lamenta aumento do desemprego na Grande SP O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, lamentou hoje o crescimento do desemprego na Grande São Paulo pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados da Pesquisa Emprego e Desemprego (PED) feita em parceria pela Fundação Seade e pelo Dieese. "O governo virou as costas para os trabalhadores e se esquece que o desemprego é um fator extremamente negativo para a sociedade, multiplicador de injustiça social, da desagregação familiar, da violência e da fome no País", afirmou Paulinho, em nota divulgada à imprensa. "A somatória da crise política com a enxurrada de denúncias de corrupção, de medidas anti-sociais de juros altos, contingenciamento estrondoso das verbas públicas e busca incansável de aumentar o superávit primário para agradar o FMI está conduzindo o País para uma situação de desesperança", complementou.