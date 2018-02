Força Nacional faz segurança na Esplanada dos Ministérios

BRASÍLIA - Um efetivo de 600 agentes da Força Nacional de Segurança faz a guarda dos prédios da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, nesta manhã de greve contra o governo Michel Temer.

Depois do polêmico uso das Forças Armadas durante o protesto de 24 de maio último, o sistema de segurança da capital decidiu recorrer apenas à Força Nacional e à Polícia Militar do Distrito Federal para a segurança dos ministérios.

O esquema de segurança formou 14 batalhões compostos de 28 homens da Força Nacional cada para áreas de intervalos entre os prédios da Esplanada. A área está fechada ao trânsito.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um cordão de 110 homens do choque da PM impede a passagem de pedestres da Esplanada para o gramado e espelho d'água do Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes, onde se situam o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.