Força quer estender revisão salarial a todas as categorias A Força Sindical pretende ingressar na semana que começa amanhã, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-SP), com um pedido de extensão dos acordos já firmados no âmbito da "Campanha Salarial de Emergência" para todas as categorias com data-base no último trimestre do ano. A informação é do presidente da central, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. Até o início de abril, a Força já havia fechado mais de 140 acordos, com reajustes salariais até 10%, sendo que alguns deles parcelados. Paulinho considera, até o momento, o desenrolar da campanha emergencial como "mais fácil do que o esperado". "Estávamos preparados para uma verdadeira guerra mas, por enquanto, está mais fácil do que o esperado. Caiu bastante o número de greves e os acordos estão saindo em todas as reuniões", afirma. Para o sindicalista, os acertos realizados até o momento não resultam de uma expectativa do empresariado de elevação de inflação futura, mas da consciência dos empresários de que o processo inflacionário dos últimos quatro meses corroeu o reajuste de 10, 26% obtido pelas categorias no fim de 2002. Além disso, ele destaca o apoio que os trabalhadores deram à campanha, sem temer demissões durante as greves.