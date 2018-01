Força Sindical acusa Lula de zombar da população A Força Sindical divulgou uma nota hoje acusando o governo Luiz Inácio Lula da Silva de zombar da população brasileira. "Lula chegou a prometer que geraria 10 milhões de vagas. Agora, diante do resultado da pesquisa do Dieese/Seade, fica mais do que óbvio que ele zombava da população brasileira", diz a nota. Para a central sindical, "a intransigência" do governo "impede a economia de voltar a crescer". "É preciso governar com a população, ao lado dela, não a despeito dela", diz a nota.