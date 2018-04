Força Sindical considera ´antidemocrática´ elevação do IOF O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, manifestou, por meio de nota, seu "repúdio e indignação" com a decisão do governo de elevar a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para compensar as perdas sofridas com o atraso na votação, pelo Congreso, da proposta de emenda constitucional que prorroga a vigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até 2004. "Nossa central vê a atitude como uma forma de o governo e sua equipe econômica driblarem o jogo democrático para fazer valer seus interesses", afirma a nota. Segundo o presidente da Força Sindical, "esta e outras medidas que deverão ser anunciadas para ´compensar as perdas´ da CPMF - outra aberração ameaçadora aos bolsos e aos empregos dos nossos trabalhadores - são totalmente antidemocráticas, o que por si só já as qualifica como contrárias aos interesses da população". A nota afirma ainda que, além do IOF, a equipe econômica cogita também aumentar o IPI. "Se isso realmente acontecer, o ministro (Pedro Malan) terá conseguido algo invejável para um economista: o comprometimento de grande parte, senão de toda a cadeia econômica, desde a produção e a venda até o pagamento e o financiamento de praticamente qualquer produto", afirma Pereira da Silva. Como conseqüências de tais medidas, se elas se confirmarem, ele cita o desaquecimento da economia, aumento do desemprego, redução do poder de compra e queda da produção.