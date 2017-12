Força Sindical convoca greve para o dia 27 A Força Sindical está convocado todos os sindicatos filiados com data-base entre outubro e dezembro para uma greve no próximo dia 27. O motivo, afirmam os sindicalistas da segunda maior central sindical do País, é que as negociações para reposição salarial estão "emperradas". Segundo o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, todas as propostas dos patrões estão abaixo das perdas sofridas pelos trabalhadores. Entre as categorias com data-base no último trimestre do ano estão os metalúrgicos, químicos, têxteis e trabalhadores da área de panificação. A convocação para a greve começará a ser feita a partir desta quarta-feira. "Vamos agora apresentar essa proposta para a CUT", afirmou. Neste ano, as duas centrais realizam campanha salarial unificada.