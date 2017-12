Força Sindical critica governo por não reajustar tabela do IR O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, afirmou hoje que há uma grande ?insensibilidade? da equipe econômica do governo Lula por não corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Durante seminário na Câmara dos Deputados sobre crescimento, o sindicalista fez um apelo aos parlamentares para que votem pela correção da tabela do IR. ?Nós não estamos pedindo nada mais, nada menos, do que fazer com que aquelas pessoas que tenham tido algum reajuste de salários não paguem imposto ou paguem na quantidade que pagavam antes?, disse. Segundo ele, está ?muito difícil? conseguir a apoio do governo para a aprovação do medida. ?Nós não estamos conseguindo. Parece que a insensibilidade da equipe econômica é muito grande com relação a isso?, criticou. O presidente da Força Sindical afirmou que todas as categorias estão obtendo reajuste de salários e que, sem a correção da tabela, muitos trabalhadores que estavam isentos passarão a pagar o imposto. Durante o seminário, organizado pelo PMDB, o sindicalista criticou o aumento do superávit primário e crescimento do desemprego no primeiro ano do mandato do presidente Lula. "Ninguém poderia ter sido melhor para o FMI e o mercado financeiro", disse, ao comentar que o superávit do governo Fernando Henrique Cardoso era de 3,75% e do governo Lula, 4,25% do PIB. ?E o governo Lula já fez até agora 5,05%% do PIB?, afirmou. Para o presidente da Força Sindical, o desemprego está pior no governo Lula e a renda do trabalhador ficou menor. ?Estão trabalhando só para as exportações?, afirmou. Para ele, a única saída para o Brasil voltar a crescer é com um maior redução da taxa de juros.