Força Sindical culpa empresários pela manutenção da Selic Como o Banco Central (BC) justificou a manutenção da Selic em 16,5% por precaução sobre uma possível pressão inflacionária, o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, não deixou por menos e imputou aos empresários a culpa pele pragmatismo do BC. "Os empresários querem repassar os reajustes salariais aos preços, mas as correções de salários foram feitas apenas para compensar a inflação gerada pelos próprios empresários", acusa o sindicalista. "Como o único mecanismo que o governo tem para controlar a inflação é segurar os juros, o BC fez o que tinha que fazer para conter a ganância empresarial", complementa. O líder sindical lembra que, no ano passado, os trabalhadores acumularam perdas salariais de 15,3% e, por isso, os reajustes salariais do segundo semestre oscilaram entre 12% e 18%. "No fim do ano, o jogo ficou no zero a zero com a reposição salarial, mas os empresários quiseram obter novos ganhos nesse início de 2004", argumenta. "Como o BC já trabalha com o freio de mão puxado, caiu como uma luva usar os reajustes de preços para justificar a manutenção dos juros."