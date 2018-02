Força Sindical: decisão do Copom é decepcionante O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, considerou "decepcionante" a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de manter a taxa básica de juros em 11,25% ao ano. Para Paulinho, a política do BC funciona como uma "camisa-de-força" para o setor produtivo e inibe a renda e a geração de empregos. "Manter esta política de juros altos é o mesmo que beijar a mão dos especuladores. Esta medida desagrada os trabalhadores brasileiros que anseiam por uma robusta queda na taxa básica de juros", disse ele, em nota. Na avaliação do dirigente sindical, a manutenção dos juros prejudica o crescimento econômico do primeiro semestre do ano. "Não há justificativa para manter os juros neste patamar estratosférico, penalizando o crescimento econômico. Os trabalhadores refutam a hipótese de que a preocupação com a meta da inflação tenha sido o fator responsável pela manutenção da taxa Selic em índice tão alto", analisou. Decisão esperada O presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) e da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), Alencar Burti, disse, em nota, que "a manutenção da taxa SELIC pelo Copom era esperada". Na nota, ele enfatiza: "Embora as taxas de juros ainda estejam muito elevadas e devam voltar a ser reduzidas, as incertezas do cenário internacional poderiam justificar a cautela do Banco Central." Além disso, Burti destaca que a forte redução dos juros nos Estados Unidos poderia permitir algum corte da Selic. "O que nos preocupa é o aumento do diferencial dos juros internos com os externos e seus reflexos sobre o câmbio. Devemos considerar que a elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) provocou aumento do custo dos financiamentos, o que deve inibir maior expansão do consumo", emendou.