Força Sindical diz que juros ainda estão estratosféricos A Força Sindical divulgou nesta quarta-feira uma nota considerando a redução dos juros adotada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central como "sensata, mas conservadora". A central afirma que mesmo com a queda de 24,5% para 22% ao ano, os juros continuam em patamares "estratosféricos". Para a entidade, faltou ousadia para baixar ainda mais a Selic, já que o País conta com um cenário de fraca produção industrial, inflação controlada e queda no rendimento dos trabalhadores. A Força cobrou medidas urgentes para o crescimento econômico, como redução maior do compulsório bancário, desbloqueio da verbas públicas e o fim dos aumentos no superávit primário.