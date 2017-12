Força Sindical diz que vai denunciar governo na OIT O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, disse hoje que fará na próxima semana uma denúncia contra o governo do PT na Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres. Segundo Paulinho, a pretensão do governo é de acabar com o sindicatos para implantar no País uma reforma trabalhista prejudicial aos trabalhadores. O presidente da Força Sindical disse que a denúncia acontecerá caso o governo não volte atrás na portaria 160, do Ministério do Trabalho, que impede os sindicatos de cobrar dos trabalhadores não associados. Segundo Paulinho, esta portaria quebra os sindicatos. No ano passado, por pressão dos sindicatos, o governo tinha voltado atrás e suspendido os efeitos da portaria por um ano. Mas o Ministério do Trabalho entrou na Justiça e fez valer os efeitos da portaria 160. "Quem criou a polêmica foi o governo. Portaria não é lei, é um ato burocrático", alegou o presidente da Força Sindical.